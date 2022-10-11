Штраф за пропаганду ЛГБТ будет составлять до 5 млн рублей

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, пишет «РИА Новости».



Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции — распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц.



Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.



Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи. Первая устанавливает штраф до 800 тысяч рублей за пропаганду педофилии для граждан и до десяти миллионов рублей для юрлиц.



Иностранного гражданина за это могут оштрафовать на 800 тысяч рублей и выдворить из страны.



Кроме того, вводится статья за «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Она предполагает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.



Принятые в первом чтении поправки в законы о рекламе, СМИ и информации запрещают распространять контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения.



Как сообщил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению законопроекта могут поступить поправки, ужесточающие эти наказания.