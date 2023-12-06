Госдума РФ приняла закон о запрете телефонов на уроках

Законопроект о запрете использования телефонов в школах принят Госдумой страны сразу во втором и третьем чтениях.

Как сообщает «Российская газета», по оценке спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятое решение повысит качество образования, а также авторитет учителя.



«Новшества будут способствовать живому общению в классе. Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», — подчеркнул Володин.



В первом чтении редакции законопроекта речь шла о том, что использование смартфонов на уроках допускается в учебных целях.



Согласно поправке ко второму чтению, пользоваться мобильным в школах будет запрещено, в том числе, в образовательных целях.



Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что эта поправка конкретизирует условия использования средств связи.



«Не допускается их использование во время проведения учебных занятий в школе, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся».



Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова пояснила, что для образовательных целей при необходимости будут использовать школьные гаджеты, а не личные.



Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, резюмировали в «Российской газете».