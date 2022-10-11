Госдума России одобрила повышение МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении МРОТ до 16 242 рублей.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительных материалах, «исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году».

Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, указывают разработчики инициативы.