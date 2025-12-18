В России утверждены студенческие билеты и зачётные книжки в MAX и на «Госуслугах»

Госдумы приняла закон об электронных студенческом билете и зачётной книжке с QR-кодом в приложении «Госуслуги» или MAX.
Документы будут доступны через портал «Госуслуги» и национальный мессенджер MAX и позволят подтверждать статус студента, получать льготы и отслеживать успеваемость, сообщает ведомство.
Подтверждение статуса для льготного проезда, посещения музеев и мероприятий, доступ на территорию вуза, просмотр оценок.
Учебные заведения должны будут публиковать данные из этих документов в федеральной информационной системе ФИС ГИА.
Студенты, обучающиеся по специальностям в сфере обороны и нацбезопасности, будут получать документы только в бумажном виде.
Законопроект был внесен в январе 2025 года и основан на положительных результатах эксперимента, который с апреля 2024 года проходит в 174 российских вузах. Изначально платформой был только портал «Госуслуги», но ко второму чтению в перечень добавили мессенджер MAX.
Закон завершает правовое оформление цифрового студенческого документа, который станет альтернативой бумажным носителям для большинства учащихся вузов страны.
Ранее мы сообщали, что россияне смогут подтверждать возраст с помощью приложения МАX.