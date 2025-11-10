Госдума утвердила: ординатура перейдет полностью на целевую основу

По новым правилам целевого приема в медицинские вузы для 70% бюджетных мест на специалитете будет действовать целевой прием, ординатура перейдет на полностью целевую основу.

Государственная Дума приняла закон о реформировании системы целевого обучения в медицинских вузах. Документ, одобренный во втором и третьем чтениях, устанавливает новые правила приема на бюджетные места и прохождения ординатуры.

На специалитете в медицинских вузах 70% бюджетных мест будут целевыми, 30% останутся обычными бюджетными, а ординатура полностью перейдет на целевую основу. Срок наставничества для выпускников-медиков сокращен. Он составит «не более трех лет». Для целевиков в медицинские колледжи вводится отдельный конкурс.

Новые нормы позволят связать систему медицинского образования и здравоохранения в единую цепочку — от подготовки кадров до их закрепления на местах, — отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Регионы будут обязаны обеспечить социальные гарантии для медиков, проходящих наставничество. Конкретный перечень специальностей для наставничества и его продолжительность установит Минздрав с учетом потребностей регионов.

Закон направлен на решение проблемы дефицита медицинских кадров в регионах. Первоначальная версия законопроекта предполагала 100% целевой прием на все бюджетные места в медицинских вузах, но ко второму чтению норма была скорректирована.

Напомним, в Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков.