Госдума во втором чтении смягчила налоговые требования для малого бизнеса

Изменения прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнетова.
18 ноября Государственная Дума во втором чтении приняла изменения в Налоговый кодекс, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Как сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, ко второму чтению были учтены ключевые предложения предпринимательского сообщества, что позволило значительно смягчить предложенные ранее нормы.
Среди важнейших изменений — более плавное снижение порога годовой выручки для уплаты НДС для микробизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН): с 2026 года он составит 20 млн рублей вместо резкого сокращения, предусмотренного ранее. Аналогичный подход применён и к патентной системе налогообложения (ПСН).
Особое внимание уделено предпринимателям в сельских и удалённых территориях: для розничной стационарной торговли и грузоперевозок сохраняется возможность использования патентной системы налогооблажения. Также предусмотрен мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предприятий, впервые допустивших нарушения по НДС.
Для лиц, которые впервые становятся налогоплательщиками НДС, будет дано право принять решение об отказе от применения пониженной ставки по НДС до истечения 3-х летнего срока, если такое решение принимается впервые в первый год применения соответствующей ставки НДС.
В затратах на УСН доходы минус расходы можно будет учесть все виды расходов, предусмотренные для общей системы налогообложения.
Сохранен льготный режим для ИТ-компаний по налогу на добавленную стоимость при реализации прав на собственные разработки.
Сохранится также ранее действовавший порядок определения последнего дня уплаты налогов (если окончание срока уплаты приходится на выходной (праздничный) день, последний день переносится на следующий за ним рабочий день, а не на предыдущий рабочий день, как это было предусмотрено к первому чтению).
Омбудсмен отметила, что остаются и открытые вопросы. В частности, социально значимые секторы — здравоохранение и образование — пока не включены в перечень приоритетных отраслей малого бизнеса с правом на пониженные тарифы страховых взносов. Конкретные виды деятельности определит правительство РФ после окончательного принятия закона.
К третьему чтению планируется вернуться к вопросу о сохранении пониженных тарифов страховых взносов для малого бизнеса в районах Крайнего Севера, на Дальнем Востоке, а также в Белгородской и Курской областях — независимо от вида деятельности.
Ранее стало известно, что в Карелии уменьшат налог на плавсредства.