Госинспекция труда через суд доказала трудоустройство погибшего на предприятии в Карелии

Государственная инспекция труда в Карелии добилась установления факта трудовых отношений между предприятием и разнорабочим, погибшим в результате несчастного случая.

Госинспекция труда в Республике Карелия в прошлом году обратилась в Пудожский районный суд, чтобы установить факт трудовых отношений между обществом с ООО «Промстрой» и лицом, оказывавшим обществу услуги в качестве разнорабочего по договору гражданско-правового характера. Мужчина погиб в результате произошедшего с ним в 2020 году несчастного случая на предприятии.

Пудожский районный суд поддержал Госинспекцию и вынес решение об установлении факта трудовых отношений. ООО «Промстрой», не согласившись с выводами суда, обжаловало решение суда первой инстанции в апелляционную инстанцию. Но Верховный суд Карелии оставил решение по делу без изменений, жалобу предприятия — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, работник лесопромышленного предприятия в Карелии погиб на рабочем месте.