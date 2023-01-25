Госинспекция труда Карелии напоминает о приближении длинных выходных в честь 23 февраля

Государственная инспекция труда в Карелии напоминает, что 23 февраля - День защитника Отечества является нерабочим праздничным днем.

Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит отдыхать с 23 по 26 февраля при пятидневной рабочей неделе.

Рабочий день 22 февраля сокращается на 1 час как предпраздничный.

При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

«Согласно Трудовому кодеку привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, - предупредили в Госинспекции труда Карелии. - Кроме того, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха».