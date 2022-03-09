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Госинспекция труда Карелии назвала причины гибели электрослесаря на ГЭС

Новости. Происшествия
07:15, 11 Марта 2022
фото: СУСК РФ по РК

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Государственная инспекция труда в Карелии установила причины несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с работником на Путкинской ГЭС.

Госинспекция провела расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего в ПАО «ТГК-1» с электрослесарем по ремонту электрооборудования электростанции.

Напомним, трагедия произошла 20 января. Электрослесарь, обслуживавший установки в помещении сборного распределительного устройства Путкинской ГЭС в Кеми, в этот день получил электротравму, ставшую причиной его гибели.

«20 января 2022 года при выполнении работ в электроустановках электрослесарь самостоятельно принял решение по ошиновке ОПН № 1,2,3 (ограничители напряжения), который находился над ячейкой № 1. При этом работник сам выбрал место и способ подъема к месту проведения работ по ошиновке ОПН № 1,2,3. В результате чего допустил приближение к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям на расстояние менее допустимого (0,6 м для электроустановок 1-35 кВ)», — сообщили в Государственной инспекции труда в Карелии.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Кемского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на ГЭС.

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