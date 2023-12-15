Госинспекция труда Карелии расследует гибель водителя лесовоза

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая со смертельным исходом в Сегежском районе.
Государственная инспекция труда республики начала расследовать обстоятельства несчастного случая со смертельным исходом.
Несчастный случай произошел с водителем грузового автомобиля, уточнили в Госинспекции труда Карелии.
По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.
Отметим, водитель грузового автомобиля работал в организации, зарегистрированной в Сегежском районе. Компания занимается организацией производства в сфере лесных ресурсов.
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