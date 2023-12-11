Госинспекция труда Карелии расследует несчастный случай с железнодорожником

Госинспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая с работником ОАО «РЖД».

Государственная инспекция труда республики начала расследовать обстоятельства несчастного случая с работником Петрозаводской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД».

Несчастный случай произошел с работником структурного подразделения Октябрьской дирекции по энергообеспечению в филиале ОАО «Российские железные дороги», уточнили в Госинспекции труда. Работник являлся сотрудником «Трансэнерго».

По результатам расследования Госинспекции труда будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.