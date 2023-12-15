Госинспекция труда Карелии восстановила права работника фирмы

После вмешательства инспекции труда сотруднику фирмы выплатили зарплату и окончательный расчет при увольнении.

Госинспекция труда Карелии восстановила права работника, с которым работодатель оформил трудовые отношения и выплатил зарплату и расчет при увольнении, рассказали в надзорном органе.

Так, в Госинспекцию труда обратился работник общества с ограниченной ответственностью и сообщил о нарушении работодателем его трудовых прав, а именно то, что ему не выплатили зарплату и окончательный расчет при увольнении, кроме того, с ним не был заключен в письменной форме трудовой договор.

После вмешательства Госинспекции труда Карелии работодатель, который занимался торговлей лесоматериалов, признал нарушения трудового законодательства и добровольно их устранил.

В результате работник фирмы получил все причитающиеся выплаты — 161 тысячу рублей, помимо этого работодатель оформил трудовой договор с ним в соответствии с требованиями законодательства.