Госинспекция труда назвала причины падения с 10-метровой высоты рабочих на стройплощадке в городе горняков Карелии

Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая с рабочими на стройплощадке в Костомукше.

Госинспекция труда Карелия завершила расследование группового тяжелого несчастного случая, который произошел 16 октября текущего года с подсобным работником и плотником на стройплощадке в Костомукше, отметили в надзорном ведомстве.

Индивидуальный предприниматель нанял рабочих для выполнения работ на строительстве дома-интерната для престарелых.

Как выяснилось, в процессе разборки опалубки работник несколько раз ударил кувалдой по конструкции, в результате чего щит опалубки упал на деревянный настил строительных лесов, где стояли рабочие.

Потом щит вместе с рабочими упал с высоты более десяти метров. Пострадавшие получили травмы — у одного из работников травмы были квалифицированы как тяжелые, у второго — легкие.

Комиссия пришла к выводу, что причинами несчастного случая явилось нарушение работниками правил и инструкций по охране труда, к тому же работодатель не провел с работниками инструктаж по технике безопасности. Кроме того, инспекторы труда признали неудовлетворительной организацию производства работ.

Ранее сообщалось о происшествии на стройплощадке в Костомукше.