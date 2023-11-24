Госинспекция труда в Карелии обязала предпринимателя выплатить зарплату работнику

Сумма составила свыше 80 тысяч рублей.
Государственной инспекцией труда в республике Карелия провела профилактические мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя в Сортавале, сообщили в пресс-службе рагиональной инспекции.
По итогам проверок работнику выплатили все причитающиеся при увольнении денежные средства.
Сумма составила более 80 тысяч рублей, рассказали в источнике.
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