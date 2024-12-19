Инспекция труда разберется, почему строители работали на высоте, опасно забравшись на ковш экскаватора в Петрозаводске

Инспекция труда Карелии выявила грубое нарушение техники безопасности при работе на высоте в Петрозаводске.

В ходе мониторинга социальных сетей Госинспекция труда Карелии выявила факт выполнения опасных работ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, работы на высоте выполнялись с грубым нарушением правил по охране труда.

Инспекция труда примет соответствующие меры, отметили в ведомстве.

Так, факт проведения работ на высоте с грубейшими нарушениями был запечатлен на фотографиях в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Очевидцы сфотографировали процесс снесения столба в одном из дворов карельской столицы. Горожане особенно отметили способ, выбранный рабочими для достижения цели.

«… А вот у нас под окном идет стройка и мы каждый день видим, как работают наши петрозаводские мужчины. На стройке чистота и порядок, никаких перекуров, скорость выполнения работ поражает, особенно учитывая погодные условия сейчас…

А сегодня в очередной раз убедились в нескончаемой смекалке рабочих строителей. Инструкция, как можно убрать столб без наличия лестницы для закрепления троса, представлена на фото…», — написали в сети.