Григорий Вертинский напомнил руководителям управляющих компаний о необходимости своевременной уборки от снега.

Григорий Вертинский, и апомнил руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, всем должностным лицам, ответственным за содержание общего имущества многоквартирных домов, о необходимости обеспечить своевременную уборку придомовой территории от снега и обработку противоскользящими составами.

«В период перепада температур особое внимание должно быть обращено на состояние кровель жилых домов», — отметил Вертинский.



По его словам, за два дня комитетом были обследованы придомовые территории по 98 адресам в Петрозаводске, основные нарушения — гололед и колейность.

Информацию об обнаруженных нарушениях направили в организации, ответственные за содержание конкретных территорий.



Госкомитет продолжит выездные обследования, в том числе в выходные и праздничные дни.



В случае выявления нарушений будут приняты меры административного реагирования, предупредил Григорий Вертинский.