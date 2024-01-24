Госкомитет Карелии обследовал придомовые территории по 98 адресам в Петрозаводске

Григорий Вертинский напомнил руководителям управляющих компаний о необходимости своевременной уборки от снега.
Григорий Вертинский, и.о. председателя Государственного комитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору в личном профиле напомнил руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, всем должностным лицам, ответственным за содержание общего имущества многоквартирных домов, о необходимости обеспечить своевременную уборку придомовой территории от снега и обработку противоскользящими составами.
«В период перепада температур особое внимание должно быть обращено на состояние кровель жилых домов», — отметил Вертинский.
По его словам, за два дня комитетом были обследованы придомовые территории по 98 адресам в Петрозаводске, основные нарушения — гололед и колейность.
Информацию об обнаруженных нарушениях направили в организации, ответственные за содержание конкретных территорий.
Госкомитет продолжит выездные обследования, в том числе в выходные и праздничные дни.
В случае выявления нарушений будут приняты меры административного реагирования, предупредил Григорий Вертинский.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание