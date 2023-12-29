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Госкомитет Карелии по жилищному надзору контролирует устранение аварий

Новости. Общество
20:00, 05 Января 2024
фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзору / ВК

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Произошли аварии в домах Петрозаводска, Сегежского, Олонецкого, Медвежьегорского и Лахденпохского района Карелии.

В Госкомитете контролируют устранение аварийных ситуаций в  многоквартирных домах, рассказали в ведомстве.

Так, аварии на сетях холодного водоснабжения произошли в Петрозаводске, а также в Сегежском, Олонецком, Медвежьегорском и Лахденпохском районах. Основными причинами стали заморозка внутридомовых систем холодного водоснабжения, утечки на водопроводах, а также аварийное отключение водопроводных систем из-за скачков электроэнергии, рассказали в Госкомитете. Зачастую это происходит в аварийных домах.

В связи с тем, что в Петрозаводске значительная часть домов, признанных аварийными, находится на обслуживании МУП ПетроГИЦ, устраняют нарушения на сетях аварийные бригады этого предприятия. Работы по восстановлению холодного водоснабжения одновременно проводятся более чем на 100 объектах. Помощь оказывают АО «ПКС-Водоканал», Кондопожское ДРСУ и аварийная служба «Элсан». Администрация Петрозаводска предоставила транспорт, чтобы оперативно доставлять бригады на объекты.

Под контролем Госкомитета также находится устранение аварийных ситуаций в домах, которые обслуживают управляющие компании Петрозаводска: ООО «Жилой Дом+», ООО «Гарантия Плюс», ООО «Карельская сервисная служба», ООО «ЖК-Сервис», ООО «Карелия», ООО УК 10Регион, ООО УК «Партнер», ООО ПК Выбор, ООО «Район», ООО «Триал», ООО «УЮТ», ООО УК «Территория», ООО «КСМ-Комфорт», ООО «Теплоавтоматика», ООО ГУК, в Сегежском муниципальном районе — УК «ДОМ».

Как рассказали в надзорном ведомстве, ресурсоснабжающие организации устраняют аварии на сетях холодного водоснабжения в Сегежском районе — ООО «ПКХ» Водоснабжение», Суоярвском районе — ООО «Водоканал», Лахденпохском районе — МУП «Водоканал», Пудожском районе — МУП «Ресурс», Беломорском районе — ООО «Водоканал», Медвежьегорском районе — ООО «СТОК», Олонецком районе — МУП «РРЦ».

Ремонтно-восстановительные работы проводятся круглосуточно, отметили в Госкомитете Карелии.

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