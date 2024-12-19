Вывоз снега: Госкомитет Карелии прокомментировал появление новой строки в квитанциях за ЖКХ

Госкомитет Карелии объяснил, кому придется платить за вывоз снега.

Госкомитет Карелии по жилищному надзору прокомментировал новость о внесении платы за вывоз снега в квитанции за ЖКХ.

Как подчеркнули в ведомстве, согласно российскому законодательству управляющие компании обязаны убирать придомовую территорию от снега и льда. Эта услуга уже входит в плату за содержание жилого помещения. То есть, дополнительная оплата за обычную уборку снега незаконна.

Но дополнительная плата может появиться, если жильцы на общем собрании примут решение о других видах работ, не предусмотренных тарифом. Например, вывоз снега.

«Чтобы включить вывоз снега в квитанции, необходимо проведение общего собрания собственников жилья. На нем жильцы должны принять коллективное решение о предоставлении этой услуги, утвердить размер тарифа и порядок оплаты», ━ объяснили в Госкомитете. Только после решения жильцов управляющая компания может включить новую строку в квитанции.