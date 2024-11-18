Госкомитет напомнил жителям Карелии, как должны убирать придомовую территорию зимой по правилам

За нарушение правил по зимней уборки придомовой территории предусмотрена административная ответственность.

С наступлением зимы вопрос уборки снега становится особенно актуальным для жителей многоквартирных домов. В Госкомитете Карелии по жилищному надзору рассказали, как должна проходить уборка территории согласно действующему законодательству (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170).

Основные требования к уборке снега:

— Организация, обслуживающая жилищный фонд, должна обеспечить очистку крыши от снега и наледи.

— Тротуары и пешеходные дорожки должны убираться от снега и посыпаться песком во время гололеда. Дворовые территории также подлежат регулярной очистке.

— Снег должен убираться своевременно, чтобы не создавать препятствия для пешеходов и транспорта. При этом, для уборки снега могут использоваться различные инструменты и оборудование, в зависимости от его количества и плотности.

За несоблюдение требований законодательства о зимней уборке территорий предусмотрена административная ответственность.