Госкомитет по стройнадзору рассказал о первом апарт-отеле в Петрозаводске

Финальная проверка прошла в девятиэтажном здании гостиницы.

В Петрозаводске завершилось строительство первого апарт-отеля в городе. Девятиэтажное здание расположено на улице Анохина 31А. В Госкомитете по строительному надзору Карелии провели финанльную проверку и подробно рассказали о гостинице.

Номера для проживания находятся со 2 по 9 этажи. Высота помещений — не менее 2,8 метров, внутренняя отделка — дизайнерская.

— На 2-м этаже отеля предусмотрены специализированные номера для проживания инвалидов-колясочников. Обеспечена доступность и безопасность путей движения и эвакуации, установлено оборудование для удобства и комфорта жизнедеятельности. Смесители оснащены термостатами для защиты от ожогов. В помещениях смонтирована специализированная система оперативной связи и вызова дежурного персонала для оказания необходимой помощи и содействия, — рассказали в ведомстве.

Здание обеспечено полным современным инженерно-техническим оборудованием. В ходе итоговой проверки проведены испытания отдельных внутренних инженерных систем, а также комплексные испытания автоматической системы пожарной безопасности.

Инспекция строительного и дорожного надзора Госкомитета выдала заключение о соответствии здания требованиям проектной документации. Открытие отеля состоится после получения акта ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что отель будет относиться к бюджетному сегменту. В планах принимать не только туристов, но и предлагать места размещения для спортивных команд, работников бюджетной сферы.