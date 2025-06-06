Госкомитет по ценам и тарифам: после индексации 1 июля тарифы в Карелии останутся одними из самых низких на Северо-Западе

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в соответствии с федеральным законодательством.

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии напоминает, что индексация тарифов призвана компенсировать ресурсоснабжающим организациям рост производственных расходов, налоговых отчислений и инфляции. При этом комитет предпринимает вместе с правительством усилия, чтобы стоимость электроэнергии в республики осталась одной из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, что предельный индекс роста тарифов на ЖКУ на 2025 год — 10,2%. Он установлен федеральным правительством, региональные власти могут увеличить федеральный индекс максимально на 2,1%. Как изменятся тарифы в Карелии, смотрите в таблице.

Принятая тарифная политика, по информации ведомства, учитывает специфику региона: недостаточный уровень газификации, значительное количество жилых домов, отапливаемых за счёт электроэнергии, а также климатические особенности с продолжительным отопительным сезоном.

Пониженные тарифы позволяют жителям республики сократить расходы на оплату электроэнергии, что особенно актуально в условиях северных территорий, где потребление электричества традиционно выше, чем в южных регионах страны. Об этом говорится в сообщении комитета.

В настоящий момент для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для жителей сельских населённых пунктов, установлен тариф на электроэнергию в размере 3,77 рубля за кВт·ч (с применением понижающего коэффициента 0,7). Для остальных потребителей предусмотрен тариф в размере 5,39 рубля за кВт·ч (с коэффициентом 1). Эти значения действуют в рамках первого диапазона объёмов потребления электрической энергии.

Дополнительно в госкомитете напомнили, что граждане, имеющие право на льготный тариф с понижающим коэффициентом, могут подтвердить это право, обратившись в энергоснабжающую организацию с соответствующими документами. Для малоимущих и многодетных потребителей предусмотрены льготы.

Так, если расходы семьи/гражданина на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода, такие семьи/граждане имеют право на компенсацию части оплаты. Для многодетных семей (проживающих в сельской местности и городах с электроплитами) тариф на электроэнергию составляет 3,77 рубля независимо от количества потребляемой энергии.