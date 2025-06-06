здоровье работа экология
реклама на сайте
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей
14.06.2025 22:00

Госкомитет по ценам и тарифам: после индексации 1 июля тарифы в Карелии останутся одними из самых низких на Северо-Западе

Новости. Общество
15:30, 19 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в соответствии с федеральным законодательством.

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии напоминает, что индексация тарифов призвана компенсировать ресурсоснабжающим организациям рост производственных расходов, налоговых отчислений и инфляции. При этом комитет предпринимает вместе с правительством усилия, чтобы стоимость электроэнергии в республики осталась одной из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, что предельный индекс роста тарифов на ЖКУ на 2025 год — 10,2%. Он установлен федеральным правительством, региональные власти могут увеличить федеральный индекс максимально на 2,1%. Как изменятся тарифы в Карелии, смотрите в таблице.

Принятая тарифная политика, по информации ведомства, учитывает специфику региона: недостаточный уровень газификации, значительное количество жилых домов, отапливаемых за счёт электроэнергии, а также климатические особенности с продолжительным отопительным сезоном.

Пониженные тарифы позволяют жителям республики сократить расходы на оплату электроэнергии, что особенно актуально в условиях северных территорий, где потребление электричества традиционно выше, чем в южных регионах страны. Об этом говорится в сообщении комитета.

В настоящий момент для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для жителей сельских населённых пунктов, установлен тариф на электроэнергию в размере 3,77 рубля за кВт·ч (с применением понижающего коэффициента 0,7). Для остальных потребителей предусмотрен тариф в размере 5,39 рубля за кВт·ч (с коэффициентом 1). Эти значения действуют в рамках первого диапазона объёмов потребления электрической энергии.

Дополнительно в госкомитете напомнили, что граждане, имеющие право на льготный тариф с понижающим коэффициентом, могут подтвердить это право, обратившись в энергоснабжающую организацию с соответствующими документами. Для малоимущих и многодетных потребителей предусмотрены льготы.

Так, если расходы семьи/гражданина на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода, такие семьи/граждане имеют право на компенсацию части оплаты. Для многодетных семей (проживающих в сельской местности и городах с электроплитами) тариф на электроэнергию составляет 3,77 рубля независимо от количества потребляемой энергии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2025, 17:30
Белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю
12.06.2025, 16:18
Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии
14.06.2025, 15:00
Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне
13.06.2025, 09:00
Музыка объединяет: как прошел первый день фестиваля «Воздух Карелии»
14.06.2025, 22:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей
17.06.2025, 20:15
В МВД рассказали, как быстрее получить заграничный паспорт

Аналитика

12.06.2025 18:35
Тема недели
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
Парламентарии Карелии призвали не допустить роста задолженности Олонецкого молочного комбината перед государственными совхозами и сохранить коллектив предприятия.
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
От промышленного наследия к культурному центру: в Петрозаводске вдохнут новую жизнь в исторический завод
05.06.2025 12:15
Вся аналитика

Медиа

Финальный, четвертый день фестиваля "Воздух Карелии"
16.06.2025 13:56
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение