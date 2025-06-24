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Госкомитет по ценам и тарифам: в Карелии сохраняются одни из самых низких тарифов на электроэнергию на Северо-Западе

Новости. Общество
18:05, 10 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Государственный комитет по ценам и тарифам Карелии информирует: с 1 июля 2025 года на территории республики продолжают действовать одни из самых доступных тарифов на электрическую энергию для населения в Северо-Западном федеральном округе.

Для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для жителей сельских населённых пунктов, установлен тариф на электроэнергию в размере 3,77 рубля за кВт·ч (с применением понижающего коэффициента 0,7). Для остальных потребителей предусмотрен тариф в размере 5,39 рубля за кВт·ч (с коэффициентом 1). Эти значения действуют в рамках первого диапазона объёмов потребления электрической энергии.

Принятая тарифная политика учитывает специфику региона: уровень газификации, значительное количество жилых домов, отапливаемых за счёт электроэнергии, а также климатические особенности с продолжительным отопительным сезоном.

Пониженные тарифы позволяют жителям республики сократить расходы на оплату электроэнергии, что особенно актуально в условиях северных территорий, где потребление электричества традиционно выше, чем в южных регионах страны.

Правительство Карелии и Государственный комитет по ценам и тарифам республики продолжают работу по созданию условий для сдерживания роста коммунальных платежей и снижению финансовой нагрузки на население.

Дополнительно напоминаем, что граждане, имеющие право на льготный тариф с понижающим коэффициентом, могут подтвердить это право, обратившись в энергоснабжающую организацию с соответствующими документами.

Для малоимущих и многодетных потребителей предусмотрены льготы. Так, если расходы семьи/гражданина на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода, такие семьи/граждане имеют право на компенсацию части оплаты. Для многодетных семей (проживающих в сельской местности и городах с электроплитами) тариф на электроэнергию составляет 3,77 рубля независимо от количества потребляемой энергии.

 
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