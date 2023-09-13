Госкомитет по жилищному надзору отреагировал на жалобы жителей Петрозаводска

Петрозаводчане пожаловались в Госкомитет на грязную дорогу на одной из улиц.

В Госкомитете Карелии по жилищному надзору рассказали о жалобах петрозаводчан на грязную дорогу на улице Федосовой в карельской столице.



Так, в пятницу, 15 сентября, в инспекцию по строительному надзору поступило 5 звонков от жителей центра Петрозаводска. Горожане сообщили, что с началом строительства нового многоквартирного дома на улице Федосовой на дороге появилась грязь.



Эту проблему оперативно решили во время проверки стройнадзора, которую в этот же день провели на cтроительном объекте.

Нарушения были устранены, уточнили в Госкомитете.



Горожане могут обращаться в ООО «САНА-СТРОЙ» в случае ненадлежащего содержания территории и автодороги в районе строительства нового дома на улице Федосовой по телефону: 78-36-40.