Госкомитет помог жителям аварийных домов в райцентре Карелии решить вопрос с выгребной ямой

Жители двух аварийных домов в Медвежьегорске пожаловались Госкомитет Карелии по жилищному надзору на антисанитарное состояние выгребной ямы.

Помощь государственного жилищного инспектора понадобилась межвежьегорцам, которые могли провалиться в переполненную выгребную яму. Люди пожаловались на то, что крышка на яме отсутствует. Об этом рассказали в Госкомитете.

«По требованию инспектора управляющая компания выполнила работы по очистке канализационной ямы, установила защитную крышку и сделала ремонт части фасада дома, разрушенного вследствие воздействия влаги. Инспектор контролировала все этапы выполняемых компанией работ, поддерживала обратную связь с жителями», — говорится в сообщении Госкомитета Карелии по жилищному надзору.

Кроме того, в Госкомитет дали советы жителям домов, особенно, старой постройки, как вести себя при обнаружении открытого колодца или выгребной ямы:

убедиться в том, что в яму никто не провалился; закрыть яму крышкой при ее наличии, если крышки нет, натянуть ленту, воткнуть ветку; позвонить на номер 112 и сообщить месторасположение колодца или ямы; обратиться в управляющую компанию или муниципалитет для срочного устранения нарушения.

В ведомстве напомнили, что факт признания дома аварийным не влечет за собой автоматического прекращения его обслуживания. Во время переходного периода, когда в доме продолжают жить люди, управляющая и ресурсоснабжающие компании по-прежнему должны снабжать квартиры коммунальными ресурсами и обслуживать дом.

Ранее сообщалось, в Карелии пенсионерке пришлось снять жилье, чтобы не замерзнуть в аварийном доме.