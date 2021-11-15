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Госкомитет просит водителей Карелии убирать свои автомобили из дворов на время уборки снега

Новости. Общество
15:25, 08 Декабря 2021
фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзору

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Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору призывает владельцев автотранспорта с пониманием отнестись к объявлениям об уборке снега во дворах.

Госкомитет обратился к водителям, чьи автомобили находятся на парковках во дворах жилых домов, с просьбой внимательно относиться к предупреждающим объявлениям управляющих организаций о предстоящей уборке снега.

«Как правило, управляющие компании за несколько дней предупреждают жильцов о работе техники в объявлениях, которые развешивают у подъездов или на информационных стендах. Однако, далеко не все владельцы личного автотранспорта относятся к таким объявлениям с пониманием. Не редки случаи, когда дворы заставлены машинами, что препятствует работе спецтехники», — говорится в сообщении Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Госкомитет просит владельцев автотранспорта убирать или переставить свой автомобиль на пару часов в другое место на время уборки снега — в интересах, прежде всего, самих жителей многоквартирных домов.

Ранее жители Петрозаводска пожаловались на неочищенную парковку для особых водителей.

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Комментарии

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кир
2021-12-08 15:41:11
Они плевали на ваши дела. Некоторые стоят без движения месяцами. Нет власти. Совсем нет. :)
Гость
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