Госкомитет просит водителей Карелии убирать свои автомобили из дворов на время уборки снега

Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору призывает владельцев автотранспорта с пониманием отнестись к объявлениям об уборке снега во дворах.

Госкомитет обратился к водителям, чьи автомобили находятся на парковках во дворах жилых домов, с просьбой внимательно относиться к предупреждающим объявлениям управляющих организаций о предстоящей уборке снега.

«Как правило, управляющие компании за несколько дней предупреждают жильцов о работе техники в объявлениях, которые развешивают у подъездов или на информационных стендах. Однако, далеко не все владельцы личного автотранспорта относятся к таким объявлениям с пониманием. Не редки случаи, когда дворы заставлены машинами, что препятствует работе спецтехники», — говорится в сообщении Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Госкомитет просит владельцев автотранспорта убирать или переставить свой автомобиль на пару часов в другое место на время уборки снега — в интересах, прежде всего, самих жителей многоквартирных домов.

Ранее жители Петрозаводска пожаловались на неочищенную парковку для особых водителей.