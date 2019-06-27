Госкомпании Карелии незаконно используют земельные участки, выявили ревизии

Контрольно-счетная палата Республики Карелия выявила факты незаконного использования земельных участков, переданных в оперативное управление государственным унитарным предприятиям "КарелКоммунЭнерго" и "КарелЭнергоХолдинг".

Об этом говорится в докладе КСП о соблюдении порядка распоряжения земельными ресурсами, находящихся в республиканской собственности, в 2016-2017 годах. Эти нарушения до сих пор не устранены.

"КарелКоммунЭнерго" и "КарелЭнергоХолдинг" (коммерческие юридические лица) осуществляли фактическое пользование земельными участками, являющимися государственной собственностью Республики Карелия, в целях получения прибыли безвозмездно. В рассматриваемом случае имеет место неосновательное обогащение (неосновательное сбережение денежных средств", – говорится в докладе КСП.

По мнению, аудиторов, власти Карелии должны были заключить с этими предприятиями договоры аренды земельных участков и взимать с них арендную плату. Отсутствие таких договоров противоречит Земельному кодексу, считает КСП.

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