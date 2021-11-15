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Госкомпанию в сфере ЖКХ Карелии возглавит экс-сотрудник республиканского Следкома

Новости. Общество
07:05, 22 Декабря 2021
фото: Александр Меньшиков/ фото Губернiя Daily

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На посту гендиректора ГУП «КарелКоммунЭнерго» Александр Меньшиков заменит бывшего сотрудника Госнаркоконтроля Станислава Хазановича, которого 8 ноября Артур Парфенчиков назначил руководителем Госкомитета Карелии по ценам и тарифам.

Как стало известно «Столице на Онего», ожидается, что с 24 декабря новым генеральным директором ГУП «КарелКоммунЭнерго» станет экс-руководитель Олонецкого межрайонного отдела карельского Следкома Александр Меньшиков. Известно, что увольняющийся из силового ведомства капитан юстиции Александр Меньшиков был награжден главой Следственного комитета Росссии Александром Бастрыкиным знаком отличия «За службу закону». А ранее он много лет работал в петрозаводском отделе Следкома под руководством Виктора Россыпнова, сегодня возглавляющего Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Поэтому желание главы Минстроя иметь в подведомственном министерству ГУП «КарелКоммунЭнерго» «своего» проверенного человека можно понять. Но возникает вопрос: справится ли юрист Александр Меньшиков с новой ответственной должностью в прежде незнакомой ему сфере ЖКХ? Тем более, если учесть, чтоГУП «КарелКоммунЭнерго» отвечает за теплоснабжение Беломорского, Калевальского, Кемского и других районов Карелии, где сегодня морозы только усиливаются.

Напомним, что с августа нынешнего года (после увольнения Станислава Хазановича) и.о.гендиректора ГУПа является опытный первый заместитель Владимир Аскеров, который после ожидаемого прихода Александра Меньшикова, очевидно, останется первым замом и будет помогать ему осваиваться в новой должности.

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