Госкомцен Карелии пообещал разобраться с жалобой на рост платы за теплоснабжение на 60%

Обращение одного из жителей Карелии на резкий рост платы за теплоснабжение проверят в государственном комитете по ценам и тарифам.

Об этом сообщил председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам Станислав Хазанович в рамках проекта «ЦУР Объясняет».

Он ответил на вопрос одного из зрителей прямого эфира, по словам которого, в ноябре он получил счет за теплоснабжение на 60% выше, чем в октябре. В результате, плата за эту услугу для 3-комнатной квартиры выросла на 1,6 тыс. рублей в месяц.

«В ноябре увеличение тарифов не производилось. Тариф, который указан этом вопросы, государственный комитет не устанавливал. Возможно, это расчетным способом потребитель вычисляет расходы на 1 кв. метр», — ответил Хазанович.

Он предложил заявителю направить квитанцию об оплате в госкомитет по электронной почте, через соцсети или месенджеры, чтобы специалисты ведомства разобрались в этой ситуации.