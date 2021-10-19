Гособвинение попросило восемь лет колонии для бывшего директора стадиона «Спартак» в Петрозаводске

Экс-директор стадиона Наталья Цуревская обвиняется в получении взятки, хищении и растрате около 1,5 млн рублей.

В понедельник, 25 октября, судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова планирует вынести приговор бывшему руководителю автономного учреждения Карелии «ЦРС «Спартак» Наталье Цуревской. Возглавлявшую центральный республиканский стадион с мая 2015 до сентября 2018 года Цуревскую карельский Следком, основываясь на проведенных МВД и ФСБ республики оперативных мероприятиях по этому делу, обвиняет в получении взятки в общей сумме 60 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги подозреваема, считает следствие, получила за оказание содействия в заключении с этой компанией договора о поставке различного оборудования, например, специальных тренажеров для инвалидов по федеральной целевой программе.

Подсудимой также вменяется в вину хищение и растрата около 1,5 млн рублей. В частности — и это прозвучало в суде, следствие обвиняет Цуревскую в том, что часть денег, которые желающие поиграть на стадионе, например, в футбол или теннис, платили за аренду залов, оседали в кармане теперь уже экс-директора «Спартака».

При этом сама подсудимая даже в последнем слове вину не признала. Гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Владимир Луценко попросил суд приговорить Наталью Цуревскую, которую защищают адвокаты Юрий Петровский и Владимир Болгов, в восьми годам колонии общего режима.