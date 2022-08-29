Гособвинение требует отправить экс-главу Минтранса Карелии Кайдалова в колонию на 17,5 лет

Гособвинение считает, что бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов должен отправиться в колонию строгого режима на 17,5 лет за получение взяток.

Сегодня в Петрозаводском городском суде старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова потребовала назначить Алексею Кайдалову наказание в виде 17 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинение также требует назначить Кайдалову штраф в размере 50 млн рублей и лишить его возможности трудиться в органах госслужбы на срок семь лет.

Бывшего министра обвиняют в получении взяток, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Процесс ведет судья Александр Мерков.

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки. За эти деньги якобы они ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

Ранее Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Кайдалов вину не признает.