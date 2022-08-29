890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
Сегодня 15:03
Новый район будет достроен (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Сегодня 00:01
«Вперед с Парфенчиковым!»: зачем проводился форум «Вперёд, Карелия!»
Сегодня 14:19
Ребенок пропал в поселке Карелии (СРОЧНО)
Сегодня 12:40

Гособвинение требует отправить экс-главу Минтранса Карелии Кайдалова в колонию на 17,5 лет

Новости. Общество
16:40, 29 Августа 2022
фото: © Леонид Николаев/ИА Республика

Новости партнеров

Гособвинение считает, что бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов должен отправиться в колонию строгого режима на 17,5 лет за получение взяток.

Сегодня в Петрозаводском городском суде старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова потребовала назначить Алексею Кайдалову наказание в виде 17 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинение также требует назначить Кайдалову штраф в размере 50 млн рублей и лишить его возможности трудиться в органах госслужбы на срок семь лет.

Бывшего министра обвиняют в получении взяток, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Процесс ведет судья Александр Мерков.

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки. За эти деньги якобы они ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

Ранее Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Кайдалов вину не признает.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2022, 08:20
Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
26.08.2022, 12:17
Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта
22.08.2022, 10:19
Медведь напугал жителей Древлянки в Петрозаводске
24.08.2022, 06:40
Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится уже в этом году

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.