Гособвинение в Карелии потребовало увеличить срок наказания Юрию Дмитриеву до 15 лет

Исследователю сталинских репрессий инкриминируется изготовление детского порно и хранение частей оружия.

Гособвинение потребовало увеличить до 15 лет лишения свободы срок наказания для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, уголовное дело которого рассматривается сейчас в Петрозаводском городском суде. Об этом «Столице на Онего» сообщил адвокат Роман Масалев, который представляет на процессе интересы подсудимого. Ранее он был признан виновным в действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Нынешний судебный процесс над Юрием Дмитриевым в Петрозаводском городском суде уже третий по счету, а уголовное преследование исследователя репрессий началось почти пять лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.



В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.



22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.



С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.



В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России, но она была отклонена.