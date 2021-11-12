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Гособвинение в Карелии потребовало увеличить срок наказания Юрию Дмитриеву до 15 лет

Новости. Общество
13:13, 03 Декабря 2021
фото: ©Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Исследователю сталинских репрессий инкриминируется изготовление детского порно и хранение частей оружия.

Гособвинение потребовало увеличить до 15 лет лишения свободы срок наказания для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, уголовное дело которого рассматривается сейчас в Петрозаводском городском суде. Об этом «Столице на Онего» сообщил адвокат Роман Масалев, который представляет на процессе интересы подсудимого. Ранее он был признан виновным в действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Нынешний судебный процесс над Юрием Дмитриевым в Петрозаводском городском суде уже третий по счету, а уголовное преследование исследователя репрессий началось почти пять лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России, но она была отклонена.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-12-03 15:17:10
Школьных сторожей и дворников тоже надо проверять на судимость и причастность к секте свидетелей ночного фотографа.
stranger
2021-12-03 14:54:41
Предполагаю, кокой была наша, подчёркиваю наша, страна. Страна гениальных братьев Вавиловых, Тимофеева- Ресовсккого, Капицы и многих, многих талантов превращённых в лагерную пыль. Реквием…
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,-
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был. А. А. Ахматова.
Предполагаю, к сожалению, оный там и остался.
Полезный
2021-12-03 14:35:52
Курорт в сизо заканчивается. Пора на строгий режим отбывать. И не в тамошней библиотеке журнальчики почитывать. Бригадир каждый день будет задачи ставить
Горожанин
2021-12-03 14:11:45
Никого не убил, не ограбил и даже ничего не украл...
Offff
2021-12-03 13:55:03
Равнозначно смертельной казни ... Палачи на страже
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-03 13:53:49
Это хорошо. Педофилам не место в нашем обществе
Offff
2021-12-03 15:21:08
Валентин_Генрихович Либерзон, латентный , ты это про себя ?
Сеня
2021-12-03 13:50:35
Отпустили бы старика , бог ему судья хм
Zim
2021-12-03 13:41:18
Т.е в этом конкретном случае, пожизненное?
ASIll
2021-12-03 13:38:43
Редакции надо заголовки формулировать точнее: известный в узких кругах
Koira
2021-12-03 13:31:53
Потомкам палачей правда очень глазки жжет. Свободу Дмитриеву.
0ff
2021-12-03 13:42:23
Koira, горжусь своим дедлм чекистом
Koira
2021-12-03 14:36:53
0ff, у тебя проблемы с русским языком? Иди учи букварь)).
Leopol'd
2021-12-03 14:11:31
0ff, исключения лишь подтверждают правила. Редкие, честные НКВДшники как раз меньше всего стремятся обелить историю ведомства. За реальные дела гордятся, за репрессии и тотальные расстрелы стыдятся. Нормальная реакция, нормальных людей.
0ff
2021-12-03 14:22:49
Leopol'd/сашка твое мнение мне не интересно. у тебя дурацкая привычка влезать в чужой разговор. Соседи тебе правильно на стене написали.
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