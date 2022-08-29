Госпиталь для ветеранов войн в Карелии ждет ремонт

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков проверил, как работает Госпиталь для ветеранов войн, который в течение двух лет был главным ковидным центром республики, и определил планы развития учреждения.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что более месяца назад возобновил обычную, плановую работу Госпиталь ветеранов войн, который с марта 2020 года был одним из главных ковидных центров Карелии.

Министр здравоохранения проверил организацию медицинской помощи в учреждении.

«Скажу сразу: руководству госпиталя и персоналу предстоит изменить подходы и темпы в работе, учреждение должно стать более пациентоориентированным и работать в круглосуточном режиме», - заявил Михаил Охлопков.

В поликлинике ведут амбулаторный приём и осуществляют вызовы на дом терапевты, принимают пациентов врачи: эндокринолог, уролог, хирург, офтальмолог. В ближайшее время возобновят свою работу кардиолог, невролог и отоларинголог.

«Любая поликлиника начинается с регистратуры. Необходимо сделать её в госпитале более комфортной для пациентов, логистически продуманной. Более того, необходимо перенести регистратуру, приёмный покой и дневной стационар в другие места», - отметил глава Минздрава Карелии.

В стационаре открылись неврологическое отделение с реабилитационными койками, терапевтическое отделение, с гериатрическими койками, кардиологическое отделение с реабилитационными койками, отделение медицинской реабилитации с возможностью помощи пациентам после перенесённого ковида. Возобновило работу и диагностическое отделение – ультразвуковая, нейрофункциональная и рентгенологическая диагностика, компьютерная томография, ЭКГ. Как и раньше работает кабинет водолечения и лечебной физкультуры. Работают гериатрический центр и отборочная комиссия на направление пациентов для планового стационарного лечения в дневной стационар.

«Тем не менее в отделениях необходимо сделать косметический, а где-то и капитальный ремонт, обновить мебель и технику. Уже сейчас надо оперативно готовить помещения к размещению реабилитационного оборудования. Напомню, что Госпиталь ветеранов войн участвует в специальной программе по медицинской реабилитации и в 2023 году начнётся оснащение нового отделения. Оно будет располагаться на шестом этаже», - рассказал Михаил Охлопков.

Замены, по словам министра, требует некоторое сантехническое оборудование, необходим и ремонт душевых.

«Дал поручение главному врачу обновить и мягкий инвентарь. Все необходимые средства в рамках ОМС есть. Предложил главному врачу госпиталя Олегу Сергеевичу Сухареву оперативно решить ряд назревших проблем и выработать стратегию развития учреждения в условиях плановой работы», - подытожил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Подробнее о работе Госпиталя для ветеранов войн читайте в материале - Олег Сухарев: «Стационар для возрастных пациентов должен быть похож на санаторий».