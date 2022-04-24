Госпитализацию 17 человек с гриппом и ОРВИ в Карелии подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор республики привел статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом за минувшую неделю.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике вырос почти на 3,1%. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп в Карелии за прошедшую неделю были 17 человек.

Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность 4-х классов в двух петрозаводских школах, а также 16 групп в 10 детсадах Петрозаводска.

Всего в республике было зафиксировано 4797 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости составил 78,8 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости в целом по Карелии держится на уровне эпидемиологического порога.

Превышение среднего уровня заболеваемости было отмечено в Сегежском и Пряжинском районах.

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 2307 случаев ОРВИ. Вирусов гриппа в ходе мониторинга обнаружено не было.