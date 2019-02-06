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Новости. От читателей
11:12, 06 Февраля 2019

Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу

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В Петрозаводске больного старика, которого привезли на скорой из Суоярви для госпитализации в Петрозаводске, выпроводили ночью на улицу.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее 81-летнего отца-блокадника, привезенного на "скорой" из Суоярви, отказались госпитализировать в БСМП Петрозаводска и отправили ночью одного на улицу.

"Мой отец живет в Суоярви, - рассказала петрозаводчанка, - в выходные он тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз пневмония и оставили лечиться дома. А во вторник 5 января его состояние ухудшилось, и врач приняла решение госпитализировать его из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу Петрозаводска. Выписала направление. И в 19.00 вчера (5 января – ред.) он на скорой выехал в Петрозаводск. Я его здесь ждала. Но ни в 22.00, ни в 23.00 его в республиканскую больницу не привезли".

По словам петрозаводчанки, связи с отцом не было, хотя телефон у него есть. Она приехала домой и стала обзванивать все больницы города, пытаясь найти папу.

В результате после 23.00 удалось выяснить, что больного привезли в БСМП.

"Проводим осмотр, - ответили петрозаводчанке в Больнице скорой медицинской помощи, - звоните через 1,5 часа, когда что-то уже будет ясно".

Спустя назначенное время петрозаводчанка вновь позвонила в БСМП и услышала, что ее отца там уже нет.

"Они отпустили его домой, сказали, что госпитализации не требуется, - возмущалась петрозаводчанка, - больного старика, блокадника, страдающего потерей памяти, плохо ориентирующегося в пространстве, которого привезли из Суоярви, отправили домой. Куда? За 150 километров? Просто, как мусор, выкинули на улицу! Куда он пойдет! Даже не позвонили, ведь у него есть телефон с нашими номерами".

По словам обратившейся в редакцию девушки, она позвонила в полицию, чтобы организовать поиски отца.

"Через некоторое время со мной связалась полиция и сказала, что моего папу нашел охранник за территорией больницы, и мы поехали его забирать, - рассказала девушка, - он был весь замерший, ничего не понимал".

По информации петрозаводчанки, сейчас ее отец лежит у нее дома с высокой температурой, она вызвала врача.

"Звонили из БСМП, сказали, что госпитализируют", - сообщила девушка.

Главный врач БСМП Алексей Хейфец подтвердил, что факт халатного отношения с пожилым человеком сегодня ночью был.

"Проводится внутренняя проверка", - сказал Хейфец.

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Комментарии

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Павел Семёнович
2019-02-06 12:07:00
Особенно за последние лет 15-ать страна стала дикой какой-то,всем на всё наплевать,на людей врачам тоже чихать ,похоже....не удивительно что молодёжь всячески пытается уезжать в нормальные страны, ну а нам старикам ,видимо придётся доживать, глядя на все эти безобразия....
XXXXX
2019-02-06 12:26:55
Павел Семёнович, А Вам спать надо было меньше , а больше думать , какую страну прос….ли .
User
2019-02-06 12:19:22
Павел Семёнович, духовность и скрепы "русского мира" как они есть.
Flash
2019-02-06 11:58:33
За халатность надо увольнять таких людей, может сменой кадров придут адекватные люди
тетка
2019-02-06 11:58:09
Какая внутренняя проверка? Это преступление и должно быть приравнено к покушению на убийство.
Неравнодушный
2019-02-06 11:50:45
Некогда врачам больными заниматься, у них теперь много дел.
Valentina Vonti
2019-02-06 11:47:28
Это относится не только к пожилым людям,больные в приемном покое БСМП находятся по 2 часа и более без осмотра врачей и потом забирают родственники-хорошо ,что есть телефоны . Халатно и безответственности относятся врачи к гражданам.
David
2019-02-06 12:24:04
Valentina Vonti, Медицина должна быть платной! Живёте в мире фантазий, что все вам должны. Типа там налоги платите и вообще.
XXXXX
2019-02-06 12:31:50
David, Она ( медицина ) будет в этой стране бесплатной , а таких левых врачей как вы , не будет !!! Не за это этот дед блокаду пережил .
David
2019-02-06 11:41:33
А на кой он в Петрозаводске нужен? Всех свозить будете? Дочка есть вот пусть и следит за родителем.
бюджет
2019-02-06 11:25:30
Только в тюрьму за такие действа. Демагогия бесполезна.
asusls
2019-02-06 11:25:06
Разве могут называться врачами люди, кто так относится к больным и тем более старикам?
Гость
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