Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу

В Петрозаводске больного старика, которого привезли на скорой из Суоярви для госпитализации в Петрозаводске, выпроводили ночью на улицу.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее 81-летнего отца-блокадника, привезенного на "скорой" из Суоярви, отказались госпитализировать в БСМП Петрозаводска и отправили ночью одного на улицу.

"Мой отец живет в Суоярви, - рассказала петрозаводчанка, - в выходные он тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз пневмония и оставили лечиться дома. А во вторник 5 января его состояние ухудшилось, и врач приняла решение госпитализировать его из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу Петрозаводска. Выписала направление. И в 19.00 вчера (5 января – ред.) он на скорой выехал в Петрозаводск. Я его здесь ждала. Но ни в 22.00, ни в 23.00 его в республиканскую больницу не привезли".

По словам петрозаводчанки, связи с отцом не было, хотя телефон у него есть. Она приехала домой и стала обзванивать все больницы города, пытаясь найти папу.

В результате после 23.00 удалось выяснить, что больного привезли в БСМП.

"Проводим осмотр, - ответили петрозаводчанке в Больнице скорой медицинской помощи, - звоните через 1,5 часа, когда что-то уже будет ясно".

Спустя назначенное время петрозаводчанка вновь позвонила в БСМП и услышала, что ее отца там уже нет.

"Они отпустили его домой, сказали, что госпитализации не требуется, - возмущалась петрозаводчанка, - больного старика, блокадника, страдающего потерей памяти, плохо ориентирующегося в пространстве, которого привезли из Суоярви, отправили домой. Куда? За 150 километров? Просто, как мусор, выкинули на улицу! Куда он пойдет! Даже не позвонили, ведь у него есть телефон с нашими номерами".

По словам обратившейся в редакцию девушки, она позвонила в полицию, чтобы организовать поиски отца.

"Через некоторое время со мной связалась полиция и сказала, что моего папу нашел охранник за территорией больницы, и мы поехали его забирать, - рассказала девушка, - он был весь замерший, ничего не понимал".

По информации петрозаводчанки, сейчас ее отец лежит у нее дома с высокой температурой, она вызвала врача.

"Звонили из БСМП, сказали, что госпитализируют", - сообщила девушка.

Главный врач БСМП Алексей Хейфец подтвердил, что факт халатного отношения с пожилым человеком сегодня ночью был.

"Проводится внутренняя проверка", - сказал Хейфец.