Господдержка бизнеса в Карелии в 2019 году превысила 717 млн рублей

Финансирование мер господдержки малого и среднего бизнеса в Карелии по итогам 2019 года превысит 717 млн рублей, что в 10 раз больше, чем в 2019 году, сообщает Минфин республики.

Деньги выделены, в том числе, на развитие гарантийной, микрофинансовой и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение льготного доступа предпринимателей к производственным площадям и помещениям, увеличение количества самозанятых граждан.

Как это стало возможно, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".