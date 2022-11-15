Господдержка помогала социальной предпринимательнице из Карелии отремонтировать арендуемое помещение

Хозяйка мастерской ««Карельский пряник» продает козули и организует творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Предпринимательница Виктория Шилова – владелица мастерской «Карельский пряник». Семь лет назад она увидела в продаже брендированные пряники и подумала, что это перспективная бизнес-идея. Тем более, бабушка Виктории умело готовила архангельские пряники – козули. Позабытая семейная традиция стала толчком к развитию собственного бизнеса. С антресолей достали запылившиеся рецепты – и дело пошло. Через два месяца работы на дому Виктория поняла, что доход от производства пряников сопоставим с офисной зарплатой и открыла ИП.

Предприятие занимается изготовлением пряников, составлением подарочных наборов, организацией мастер-классов и праздников. В мастерской Виктории можно купить как пряники, вручную украшенные карельскими узорами, так и брендированную продукцию с логотипом, нанесенным с помощью пищевой фотопечати. Изготовление пряника – дело увлекательное. Мастер-классы объединяют членов семьи, друзей и одноклассников.

Развивать бизнес помогает господдержка. Как социальный предприниматель Виктория получила грант по линии Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия – 202 тысячи рублей. Полученные средства помогли привести в порядок арендуемое помещение, купить мебель.

За маркетинговыми услугами Виктория обратилась в Центр «Мой бизнес», и для мастерской разработали стильную упаковку. Также ее продукция прошла добровольную сертификацию и получила знак «Сделано в Карелии».

– Для начинающих предпринимателей работа с документами бывает трудна. Получение господдержки кажется сложной из-за бумажной волокиты. Но это не значит, что не стоит ею пользоваться. Каждый предприниматель может обратиться в Центр «Мой бизнес», где ему помогут разобраться в существующих возможностях, – говорит предпринимательница.

Узнать больше о доступных мерах поддержки МСП и самозанятых можно на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Республики Карелия, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу наб. Гюллинга, 11.

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