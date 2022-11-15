Реклама
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15

Господдержка помогала социальной предпринимательнице из Карелии отремонтировать арендуемое помещение

Новости. Общество
17:27, 25 Ноября 2022
фото: АО «Корпорация развития Республики Карелия»

Новости партнеров

Хозяйка мастерской ««Карельский пряник» продает козули и организует творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Предпринимательница Виктория Шилова – владелица мастерской «Карельский пряник». Семь лет назад она увидела в продаже брендированные пряники и подумала, что это перспективная бизнес-идея. Тем более, бабушка Виктории умело готовила архангельские пряники – козули. Позабытая семейная традиция стала толчком к развитию собственного бизнеса. С антресолей достали запылившиеся рецепты – и дело пошло. Через два месяца работы на дому Виктория поняла, что доход от производства пряников сопоставим с офисной зарплатой и открыла ИП. 

Предприятие занимается изготовлением пряников, составлением подарочных наборов, организацией мастер-классов и праздников. В мастерской Виктории можно купить как пряники, вручную украшенные карельскими узорами, так и брендированную продукцию с логотипом, нанесенным с помощью пищевой фотопечати. Изготовление пряника – дело увлекательное. Мастер-классы объединяют членов семьи, друзей и одноклассников.

Развивать бизнес помогает господдержка. Как социальный предприниматель Виктория получила грант по линии Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия – 202 тысячи рублей. Полученные средства помогли привести в порядок арендуемое помещение, купить мебель.

За маркетинговыми услугами Виктория обратилась в Центр «Мой бизнес», и для мастерской разработали стильную упаковку. Также ее продукция прошла добровольную сертификацию и получила знак «Сделано в Карелии».

– Для начинающих предпринимателей работа с документами бывает трудна. Получение господдержки кажется сложной из-за бумажной волокиты. Но это не значит, что не стоит ею пользоваться. Каждый предприниматель может обратиться в Центр «Мой бизнес», где ему помогут разобраться в существующих возможностях, – говорит предпринимательница.

Узнать больше  о доступных мерах поддержки МСП и самозанятых можно на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Республики Карелия, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу наб. Гюллинга, 11.

Реклама/ «Корпорация развития Республики Карелия»/1001041869 ИНН

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.11.2022, 16:12
Осенний призыв 2022: бегство от повесток и амнезия родителей
21.11.2022, 16:32
Военком Петрозаводска о призыве: «Родители почему-то сразу резко забывают, где находятся их сыновья»
23.11.2022, 15:57
Гость из Финляндии на Tesla «творил дичь» в центре Петрозаводска
19.11.2022, 18:40
В Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ «Гром»
18.11.2022, 07:25
Подозреваемый в убийстве спасателя в Карелии уехал на его машине
21.11.2022, 00:10
Врач описала действенный способ избавиться от похмелья — он взорвал соцсети

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.