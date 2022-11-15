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Господдержка помогла школе «Квентин» купить дорогостоящее оборудование

Новости. Общество
09:00, 23 Ноября 2022
фото: АО "КРК"

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Преподаватели компании активно используют приобретенные интерактивные доски и ноутбуки.

Основное направление деятельности школы «Квентин» – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам. Занятия ведутся как индивидуально, так и в мини-группах до пяти человек. Здесь также помогают подтянуть знания не только выпускникам, но и ученикам средних и младших классов, в том числе начальной школы. Третье востребованное направление работы – сопровождение детей в семейном обучении.

Школа для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Квентин» открылась в 2018 году, тогда предприниматель Елена Кононова взяла в аренду кабинет. Сегодня в школе их шесть, плюс зона отдыха с кухней, в которой могут отдохнуть и преподаватели, и ученики. Сейчас услугами компании пользуются около 200 школьников, занятия для них ведут шесть преподавателей.

Компания несколько раз обращалась в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия за помощью. Благодаря Центру сняли рекламный ролик о школе. Организация также получила грантовую поддержку от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. Теперь в школе есть три современные smart-доски и новые ноутбуки.

Руководители школы Елена Кононова и Алёна Шкарупа нацелены на развитие, они хотят открыть полноценную школу, дающую основное и среднее общее образование. Для этого требуется пройти трудоёмкий процесс получения образовательной лицензии, а значит необходим бизнес-план. Поддержку в этом направлении предпринимали снова получили в Центре «Мой бизнес».

В «Квентине» уверены: трудности стоят результата.

– Мы наблюдаем, что многие жители Петрозаводска интересуются альтернативным образованием и возможностью выбора индивидуального образовательного маршрута. На данный момент у нас есть потребность в новых площадях. В приоритете – отдельно стоящее здание. В планах большой проект – открытие частной школы, который, я надеюсь, в скором времени удастся воплотить, – рассказывает Елена Кононова.

Узнать больше о возможностях получения поддержки можно на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Республики Карелия, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу наб. Гюллинга, 11 (2 этаж).

Реклама АО «КРРК» ИНН 1001041869

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