Господдержка сельхозпроизводителям Карелии увеличилась на 30 миллионов

Общая сумма составляет 90,7 миллиона рублей.

Субъектам агропромышленного комплекса предоставлена государственная поддержка, включая авансовые выплаты по субсидиям необходимых для проведения весенних полевых работ, в размере 90,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза Карелии.

В этом году сельскохозяйственные товаропроизводители республики планируют приобрести 94 единицы сельскохозяйственной техники общей стоимостью 142 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".