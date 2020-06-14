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Жители Карелии могут получить госсубсидию до 150 тысяч рублей на новые автомобили в К-Моторс

Новости. Экономика
09:30, 15 Июня 2020
фото: © "К-Моторс"
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Субсидия распространяется на автомобили стоимостью до полутора миллионов рублей.

Важная информация для жителей Карелии: теперь вы можете получить государственную поддержку до 150 тысяч рублей* на покупку нового автомобиля в К-Моторс.

Государственная субсидия распространяется на автомобили стоимостью до 1,5 миллиона рублей:

Hyundai SOLARIS и Hyundai CRETA;

• SKODA RAPID;

• в скором времени к участию в программе присоединится Nissan TERRANO.

Субсидию могут получить:

1. Владельцы автомобилей старше 6-ти лет при покупке нового автомобиля по программе Трейд-ин;
2. Молодые семьи с одним и более ребенком;
3. Лица, впервые приобретающие автомобиль;
4. Медицинские работники.

Количество квот по госпрограмме ограничено! Звоните по телефону: +7 (8142) 59-33-97, чтобы узнать подробности.

Ждем вас в К-Моторс (официальный дилер Hyundai, SKODA, Nissan, HAVAL и BMW) по адресу: Лесной проспект, 55!

Сайт: k-motors.ru

*Действие программ "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Автомобиль работникам медицины".

"Автомобиль в "трейд-ин" распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, SKODA RAPID, Nissan TERRANO, произведенные не ранее Декабря 2019 года стоимостью до 1 500 000 рублей. Для участия в программах клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 и 2020 годах и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, кредит должен быть выдан в рублях РФ, а также: 

Для участия в программе "Первый автомобиль", клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты.

Для участия в программе "Семейный автомобиль" клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. клиент имеет 1-го или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Для участия в программе "Автомобиль работникам медицины", клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время (трудовая книжка, справка с места работы, иной согласованный подтверждающий документ). Для участия в программе "Автомобиль в Trade-in" клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить договор купли-продажи автомобиля в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит, либо в договоре купли-продажи нового автомобиля, приобретаемого в кредит, должно быть отражено условие зачета стоимости  автомобиля  в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит., 2. Предоставить паспорт транспортного средства на автомобиль, сдаваемый в Trade-in, подтверждающий возраст автомобиля свыше 6 лет, содержащий отметки о приобретении заемщиком данного автомобиля не менее 1 года назад. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры - ПАО "Совкомбанк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014г.), ООО "Сетелем банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №2168 от 27 июня 2013г.), ООО "Русфинанс Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013г.), ООО "Фольксваген Банк РУС" (Лицензия ЦБ РФ № 3500 от 20.08.2012), ООО "РН Банк" (Лицензия ЦБ РФ № 170 от 16.12.2014). Предложение действует с 01.06.2020 по 30.06.2020г., не является офертой.

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