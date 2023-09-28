Гость из деревни изуродовал номер в петрозаводском отеле

Житель Вилги сломал дверь и замок в номере одной из гостиниц карельской столицы.

Днем 1 октября в одной из гостиниц Петрозаводска нажали тревожную кнопку. На место вызова отправили наряд Росгвардии.



Группа задержания выяснила, что сотрудники отеля вызвали вневедомственную охрану потому, что один из гостей, 30-летний житель деревни Вилга, в своем номере сломал дверь и замок.



Ущерб - 15 тысяч рублей. Росгвардейцы задержали постояльца и передали его полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.