Гость из другого региона промчался по Карелии, установив рекорд дня по превышению скорости

Автоинспекторы остановили нарушителей в разных районах республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, превышение допустимого значения скорости является одной из основных причин совершения ДТП.

Так, в Пряжинском районе автоинспекторы зафиксировали рекорд скорости на 26 января — 146 км/час. С такой скоростью, при разрешенной 90 км/час, мчался на своем автомобиле 35-летний житель Санкт-Петербурга.

А в Медвежьегорском районе 25-летний водитель из Сегежи, управляя микроавтобусом «Фольксваген», превысил установленную скорость движения на 47 км.