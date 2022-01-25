890x80
Реклама
СМИ: Минздрав России приостановил закупки и поставки «Эпиваккороны» 1
25.01.2022 18:40
Плановая медпомощь, остановленная в Карелии из-за коронавируса, продолжится в определенных случаях 4
25.01.2022 18:23
Пуск новой электромагистрали в Карелии позволит снять ограничения для развития промышленности региона 5
25.01.2022 17:24

Гость из другого региона промчался по Карелии, установив рекорд дня по превышению скорости

Новости. Общество
16:17, 26 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Автоинспекторы остановили нарушителей в разных районах республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, превышение допустимого значения скорости является одной из основных причин совершения ДТП.

Так, в Пряжинском районе автоинспекторы зафиксировали рекорд скорости на 26 января — 146 км/час. С такой скоростью, при разрешенной 90 км/час, мчался на своем автомобиле 35-летний житель Санкт-Петербурга.

А в Медвежьегорском районе 25-летний водитель из Сегежи, управляя микроавтобусом «Фольксваген», превысил установленную скорость движения на 47 км.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»