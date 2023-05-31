Гость из Калининграда за неделю проехал Карелию на велосипеде

Калининградский велосипедист проехал от юга до севера республики.

Как пишет «Фактор News», Илья Завальнюк устроил себе большое велопутешествие по всей Карелии от юга до севера, о чем рассказал в соцсети. Так, 18 мая калининградец прилетел на самолёте вместе с багажом и велосипедом в Москву, доехал на двух колёсах от Химок до Ласточки, на которой добрался до Ленинградского вокзала. Оттуда Илья доехал до Суоярви.

Где побывал велосипедист, знает «Фактор News».