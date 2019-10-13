Житель Петербурга вышел из гостиницы в Сегеже и пропал

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МВД Карелии разыскивает жителя Санкт-Петербурга, который 5 октября вышел из гостиницы в Сегеже с деньгами и документами и пропал.
Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда Доброспас, МВД Карелии объявило в розыск пропавшего без вести жителя Санкт-Петербурга Александра М, который вечером 5 октября вышел из гостиничного комплекса в городе Сегежа. С того момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 185, телосложение худощавое. При себе был телефон, документы и кошелёк.
Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: +79217027170 или 02 (с мобильного –102).
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