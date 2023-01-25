Гость Карелии на иномарке с прицепом пошел на обгон и получил штраф

Водителя Lexus из Вологодской области накажут за опасный обгон, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 2 февраля, на федеральной трассе «Кола» инспекторы ДПС при опасном обгоне остановили троих нарушителей.



Так, в Медвежьегорском районе дорожная полиция пресекла нарушение 37-летнего жителя Вологодской области за рулем автомобиля Lexus с прицепом.



В Кондопожском районе петрозаводчане - 36-летний водитель Haval и 59-летний автомобилист за рулем УАЗа «Патриот» -совершили обгон рядом с запрещающим знаком.



Водителей ожидает штраф 5 тысяч рублей или лишение прав, рассказали в паблике Госавтоинспекции Карелии.