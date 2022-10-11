Гость Карелии получил в лицо после запрета на общение племянниц с местными жителями

Житель соседнего региона приехал на дачу в Карелию и стал жертвой разборок.

В олонецкую полицию поступило заявление от жителя соседнего региона. Он сообщил, что неизвестный его избил, рассказали в МВД по республике.

Криминальное происшествие произошло в одной из деревень, куда мужчина приехал на дачу. В ходе конфликта с незнакомцем он получил удар в лицо. Медики диагностировали у пострадавшего перелом носа и гематомы. Впоследствии полученные травмы были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний местный житель. Он рассказал, что завязал знакомство с племянницами пострадавшего, а затем узнал, что их родственник против такого общения. Подозреваемый подозвал гостя Карелии для разбирательства. Диалог не был успешным, и он применил силу.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.