Гость Карелии приехал на свидание с заключенным в колонию и сам стал фигурантом уголовного дела

Мужчина дал взятку сотруднику колонии в Сегеже, чтобы получить свидание с заключенным, и сам попал под уголовную статью, сообщили в УФСИН Карелии.
Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего жителя одного из российских регионов по статье «Дача взятки должностному лицу».
Так, мужчина намеревался получить разрешение на краткосрочное свидание с осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении в Сегеже. Однако администрация колонии отказала ему в этом. Тогда гражданин решил добиться желаемого, предложив должностному лицу денежное вознаграждение.
Передача взятки проходила под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Карелия и регионального УФСБ. Мужчина был задержан с поличным.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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