Гость Карелии выбил дверь и вынес кассу из магазина

Росгвардейцы задержали нарушителей в торговых заведениях Карелии.

В ночь на 4 марта в Сортавале сработала сигнализация одного из охраняемых магазинов. Об этом информирует Росгвардия. Группа задержания была направлена на место происшествия. На месте росгвардейцы обнаружили разбитое стекло двери. Через некоторое время оттуда показался гражданин с рюкзаком и кассовым ящиком в руках. Он попытался убежать, но был задержан. Выяснилось, что мужчина не является жителем Карелии, а приехал из-за пределов республики.

А в Сегеже и в Кондопоге 39-летний и 34-летний злоумышленники были задержаны при попытке выноса кофе, чистящих средств и овощей. Нарушителей передали полиции.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска вонзил нож в бедро супруге.