Гость Карелии забыл закрыть машину и лишился личных вещей

Житель Костромской области приехал в Карелию проведать знакомых и стал жертвой автомобильного вора.

В поселке Вяртсиля полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля, сообщают в МВД по Карелии.

В ночь на 18 августа на одной из поселковых улиц мужчина заметил автомобиль. Он подергал ручки дверей и обнаружил, что багажник в машине не был закрыт.

В салоне иномарки злоумышленник нашел планшет, фотоаппарат, деньги и личные вещи, которые принадлежали жителю Костромской области, приехавшему навестить знакомых. Как выяснилось, в спешке водитель забыл закрыть машину и ушел на ночлег. Утром, увидев пропажу вещей, пострадавший сообщил об этом в полицию. Причиненный ущерб составил 20 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый 36-летний местный житель. Дома у мужчины полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных вещей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.