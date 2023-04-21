Гость Петрозаводска пригласил на свидание в гостиницу женщину и лишился кольца

Уголовное дело возбуждено в столице Карелии, сообщили в МВД региона.

В отделение полиции Петрозаводска поступило сообщение о краже — из номера постояльца одной из гостиниц в столице Карелии пропало золотое кольцо стоимостью почти 8 тысяч рублей.

Как выяснилось, заявитель приехал в Петрозаводск по делам, а заодно решил встретится с приятельницей, с которой ранее общался только в сети. После свидания в номере обнаружилась пропажа кольца.

Полицейские выяснили личность и нашли 35-летнюю подозреваемую. Женщина уже привлекалась к ответственности за имущественные преступления. Она рассказала, что продала кольцо за 3 тысячи рублей в интернете.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.