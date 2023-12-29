Гость Петрозаводска пронес кофе и шоколад в карманах и рукавах мимо кассы и попал в полицию

Сотрудники Росгвардии задержали также любительницу бесплатного алкоголя и мужчину, попытавшегося украсть товар.

В понедельник, 8 января, группы задержания Росгвардии трижды выезжали по сигналу «тревога» в один из гипермаркетов Петрозаводска, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, 8 января после полуночи молодой человек прошел мимо кассы самообслуживания, не оплатив товар. Выяснилось, что там 21-летний житель Санкт-Петербурга спрятал в карманы и рукава шоколад и кофе.

В этот же день вечером росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, который попытался украсть товар.

Сотрудники Росгвардии задержали и 37-летнюю женщину — она употребила алкоголь прямо в торговом зале.

Общая сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей. Всех правонарушителей росгвардейцы передали полиции для дальнейшего разбирательства.